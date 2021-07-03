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Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı. Yeşilbeyazlılar, Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında saygıyla andı. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şu şekilde:



"İki gözümüzün çiçeği, Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

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