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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veteriner hekimlerin mezuniyet heyecanı

İHA

Veteriner hekimlerin mezuniyet heyecanı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi’nden 20202021 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen tören ile belgelerini aldı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Askerî Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Gürsoy Durmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, veteriner hekimlerin öneminin günümüzde çok daha iyi anlaşıldığına işaret etti. Devletin de artık bu konuda ciddi adımlar attığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “11. Kalkınma Planı’nın stratejik hedefleri arasında öncelenen 7 alan vardı. Pandemi sonrasında buraya bir alan daha eklendi. O da gıda arz güvenliğidir. Bu noktada ziraat ve veteriner fakültelerimize önemli rol ve görevler düşmektedir. Üniversite olarak 16 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. YÖK Başkanlığımız, Üniversitemizin öncelikli alanlarını Gıda Arz Güvenliği ve Otomotiv konuları olarak belirledi ve bu sektörlerle bizi eşleştirdi. Yeni dönemde daha çok bu alanlar üzerinde odaklanmış olacağız. Dolayısıyla Veteriner Fakültemiz ve Ziraat Fakültemiz, buralarda görev yapan akademisyenlerimiz ve mezunlarımız çok daha fazla ön plana çıkacak” diye konuştu. Rektör Kılavuz, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilerken, aileler ve akademisyenleri de katkılardan dolayı tebrik etti.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise gerçekleştirdiği konuşmasında 20202021 döneminde toplam 98 öğrenciyi mezun ettiklerini ve bugüne kadar verdikleri mezun sayısının 3 bin 551’e ulaştığını söyledi. Konuşmasında mezun öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Hüseyin Yıldız; “Uluslararası akreditasyonlara sahip bir fakülteden mezun olmanın gururunu yaşayabilirsiniz. Dürüstlük, çalışkanlık, yaşam boyu öğrenme ilkelerine sıkıca bağlı kalın. Sizler hem hayvan hastalıklarını tedavi etmek hem de koruyucu hekimlik temelinde insan sağlığına hizmet edecek kutsal bir mesleğin neferleri olarak mezun oluyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz bir kat daha artmaktadır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve sabırdan asla ayrılmayın” dedi.
Dereceye giren öğrencilere ve mezunlara anı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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