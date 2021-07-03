Bursaspor'dan dikkat çeken proje - Yeşil-beyazlı kulüp tarihini unutmuyor, unutturmuyor

Bursaspor Kulübü, tarihindeki önemli isimleri hatırlatacak bir projeye imza atıyor. Yeşilbeyazlılar, sosyal medya hesaplarından her gün efsane isimlerinin görsellerini paylaşarak, hem geçmiş dönemi anmayı hem de genç Bursasporlulara o isimleri unutturmamayı planlıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte sosyal medyada ciddi bir atak gerçekleştirdi. Nitekim bu yenilikler arasında yeşilbeyazlı kulübün tarihi de unutulmadı. Bursaspor Kulübü, mazisindeki önemli isimleri hatırlayacak bir projeye imza atıyor. Yeşilbeyazlılar, sosyal medya hesaplarından her gün efsane isimlerinin görsellerini paylaşarak, hem geçmiş dönemi anmayı hem de genç Bursasporlulara o isimleri unutturmamayı planlıyor.

Mesut Şen, Nejat Biyediç, İbrahim Yazıcı ve Amigo Yaşar ile Fikret paylaşıldı

4 gündür devam eden projenin ilk ismi Mesut Şen oldu. Bursaspor’un gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasında yer alan Şen’in görseli paylaşılarak, “Bir kuşak onunla ‘Mesut’ onunla ‘Şen’ oldu” yorumunda bulunuldu. Sonraki gün ise “Bu kalp seni unutur mu?” mesajıyla Nejat Biyediç paylaşımı yapıldı. 3. güne geldiğinde Bursaspor’un efsane Başkanı İbrahim Yazıcı, “Senin yolundan yürümeye devam edeceğiz büyük Başkan” notuyla taraftarın beğenisine sunuldu. Bugün yapılan paylaşımda ise Bursaspor’un efsane taraftarları, Amigo Fikret ve Amigo Yaşar, klasikleşmiş tezahüratları, “Bir baba hindi, heeeeey Allah” sözleriyle yer aldı.

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