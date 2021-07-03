Motosikletin servis minibüsüne çarptığı kaza, kamerada

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, işçi servisine çarpan motosikletin sürücüsü Ayhan S. (57) ağır yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi´nde meydana geldi. Pınar Caddesi´nde seyreden Ayhan S. yönetimindeki 16 AIN 709 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek Serdar Sokak´a dönüş yapmak isteyen M.K. (42) yönetimindeki 16 S 0915 plakalı işçi servisine çarptı. Yola savrulan Ayhan S. yaralandı.
Ayhan S., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan servis şoförü M.K.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin servis aracına çarptığı ve Ayhan S.´nin yola savrulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-03 12:34:33
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