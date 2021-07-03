Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, BursaYalova yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle BursaYalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-07-03 13:09:06



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