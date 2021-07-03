Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları (2)

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YOL ÇÖKTÜ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Umurbey Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler, yolda onarım çalışmaları için harekete geçti. Umurbey Mezarlığı'nda da sağanağın ardından yağmur giderlerinin mezarlığa verildiği görüldü. Yağışla mezarlığı ise su bastı.Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-07-03 15:05:11



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