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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mestanlılar, bir kez daha ‘Öztürk’ dedi

İHA

Mestanlılar, bir kez daha ‘Öztürk’ dedi

Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Hasan Öztürk, bir kez daha başkanlık görevine seçildi.
Mestanlı Yöresi Derneği’nin 7. Olağan Kongresi, Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Kongreye T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Özkan, 58.Hükümet Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Sait Adiloğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Bursa Ticari Ateşeli Lubomir Lubenov, BALGÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, Eğridere Dernek Başkanı Aydın Yılmaz, BGF Başkanı Dr. Kader Özlem, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Eğridereliler Dernek Başkanı Aydın Yılmaz, Tunaboylular ve Deliormanlılar Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, Koşukavaklılar Dernek Başkanı Yılmaz Mutlu, 93 Göçmenleri Temsilcisi Ali Aydın, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa İl Başkanı Dr. Ali Emin Latif ve Nilüfer Belediye Spor Kulübü Başkanı Naci Kale de katıldı.
Kongrede konuşan Hasan Öztürk, Mestanlılar Derneği’nin 19. kuruluş yıldönümünü de kutlayarak, “Yedinci kongremizi, söz verdiğimiz derneğimizin binasında yapmanın haklı gururu ile gerçekleştirmek istedik. Amacımız bizi her zaman ailelerimizle birlikte bir araya getirecek bir buluşma noktası oluşturmaktı, önemli bir kısmını tamamladık” diye konuştu.
Balkanlarda yaşayan Türklerin Türklüğü tartışılmaz
Konuşmasında Naim Süleymanoğlu’nu da anan Öztürk, “Binamızda, senin adını tüm etkinliklerimiz ile yaşatacak, geleceğe başarılarını ve hikayelerini taşıyacağız” dedi. Geçtiğimiz kongreden bugüne vefat eden tüm dernek üyelerini ve soydaşları da yad eden Öztürk, “Balkanlarda yaşayan Türk olmak; Türk milletinin Evladı Fatihan’ı olmaktır. Balkanlı olmak, Türk ve Müslüman olarak yaşamanın bedelini en ağır ödeyerek onurunu yaşayan, gerektiğinde bu uğurda her şeyi geride bırakan olmaktır” diye konuştu. Son zamanlarda kamuoyunda gündem olan tartışmalara da değinen Öztürk, “Sürekli birilerinin değirmenine su taşıyanlara bir kez daha sesleniyorum. Balkanlarda yaşayan Türklerin Türklüğü tartışılamaz” ifadelerini kullandı. Mestanlı’nın dün olduğu gibi bugün de Türklerin en yoğun yaşadığı, Bulgaristan’da Türk ve Müslüman kimliği ile var olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bizler gibi Balkan yöre derneklerine düşen, iki devlet arasında kalan dostluk ve sevgi dolu yüreklerimiz ile kurduğumuz köprüler üzerinden geçmişimize, kültürümüze, insanımıza sahip çıkmak, yaşadığımız ülkelerin kardeşliğine, müttefikliğine katkı koymaktır” dedi.
Mestanlı’nın kardeş belediyesi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilen ve 59 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 12.Mestanlılar Buluşması’na katılımcıları davet etti.
Çavuşoğlu'ndan destek mesajı
Katılacağı bir cenaze programı dolayısıyla genel kuruldan erken ayrılan T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İnşallah ülkemizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için hep birlikte daha güçlü el birliği sağlamak suretiyle süreci devam ettirelim diye düşünüyorum. Çok şükür pandemiyi atlattık, kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Koronavirüsü atlatanlara acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle bir süreci tekrardan yaşamayız. İnşallah yüz yüze, sarıldığımız, tokalaştığımız, Balkanlarda yaşayan kardeşlerimizle buluşarak onlara manevi güç kattığımız etkinliklerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi.
Çavuşoğlu, yeni yönetime de başarılar diledi, destek mesajı verdi. Hasan Öztürk, genel kurul sonunda yeniden Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başkanı seçildi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Salih Alkaya, Mestaniye Efe, Halil Şen, Mehmet Ali Öztürk, Nasuf Yiğit, Nesibe Şen, Gürsel Saidoğlu, Nurhan Sönmez, İrfan Avcı, Aydın Mestanlı, Tursin Cesur, Naci Gazioğlu, Sabri Hacıoğlu, Rukiye Coşkun.

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