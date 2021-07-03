Kavga eden genç kızları esnaflar zor ayırdı, o anlar kameraya yansıdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu. Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı. Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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