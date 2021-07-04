Halı yıkama belgesi alabilmek için kıyasıya mücadele ettiler

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Bursa'da halı yıkama iş yeri bulunan vatandaşlar, ustalık belgesi alabilmek için hünerlerini sergiledi.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi ve GEHAYDER Derneğinin birlikte tertip ettiği halı yıkama kalfalık ve ustalık imtihanı yapıldı. Halı yıkama işiyle uğraşan işletmeciler, sınavı geçebilmek için hünerlerini sergiledi. Hocalar nezaretinde halı yıkayan ustalar, halı yıkamanın bütün aşamalarını sergiledi. Hocalar, kursa katılan halı yıkamacıların halıyı nasıl yıkadıklarını, hangi ürünleri kullandıklarını ve hangi şartlarda kuruttuklarını tek tek sorup, kursu geçenlere ustalık ve kalfalık belgelerini verdi. 12 halı yıkamacı, imtihanı başarıyla geçerek ustalık ve kalfalık belgelerini almaya hak kazandı.

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