Aykut Akgün yeniden Bursaspor’da

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Bursaspor ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona eren Aykut Akgün ile yeniden anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu yeşilbeyazlı takımın bugünkü antrenmanına katıldı.

Transfer tahtasını henüz açamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’da sözleşmesi sona eren futbolcularla anlaşmalar sağlanmaya devam ediyor. Yeşilbeyazlı kulüp, Cüneyt Köz’den sonra Aykut Akgün’le de el sıkıştı. Son iki sezondur Bursaspor forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, geçtiğimiz sezon sonunda sona ermişti. Yeşilbeyazlı yönetim, uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki futbolcu, bu akşamki antrenmanda da yerini aldı.

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