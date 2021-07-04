Bursa'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Bursa’nın İznik ilçesinde evinin yakınında sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, İznik’e bağlı Karatekin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan sulama kanalından bahçeyi sulamak için su almaya çalışan Fatma Karayel (81), kanalın içine düştü. Yakınları durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri derin olan sulama kanalında yaptıkları çalışma sonucu yaşlı kadının cansız bedenini kanaldan çıkardı.

Yaşlı kadının yakınları olayı öğrendikten sonra sinir krizi geçirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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