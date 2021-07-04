İYİ Partili Aydın: Bütün partilerle diyalog halindeyiz



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Aydın, gelecek seçimler için bazı partilerle görüştüklerini belirterek, "DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere bütün partilerle diyalog halindeyiz. Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve parti mensupları eşlik etti. Koray Aydın, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, seçim konularıyla ilgili olarak diğer partilerle görüşme halinde olduklarını belirterek, "DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere bütün partilerle diyalog halindeyiz. Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz, her parti aynı düşünmeyebilir ama Türkiye meseleleri konusunda ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan biz o diyalog kapısını bütün partilere karşı açık tutuyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık" dedi.

'TÜRKİYE SIKINTILI DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Aydın, "Uzun zamandan beri, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı dönem içerisinde vatandaşların problemlerinin artması, dezavantajlı grupların sayılarının artması, dertlerini söyleyemeyen, onların bu dertlerine aracı olması gereken sivil toplum kuruluşlarının bile konuşamadığı, derdini anlatamadığı, teslim olmuş anlayışlarına karşı biz İYİ Parti olarak, genel başkanımızın da talimatıyla, bütün hak arayışında olan gruplara, milletin kürsüsünü kendilerine bıraktık. Her hafta bir grup adına o grubu temsilen onların sıkıntılarını, dertlerini anlatmasına imkan tanıdık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK SİYASETİNE İLKLERİ GETİREN PARTİYİZ'

İYİ Parti'nin Türkiye siyasetinde ilklere öncülük ettiğini belirten Aydın, "İYİ Parti vatandaşın dertleri üzerinden siyaset üreten yeni bir anlayışa geçilmesini sağladı. Genel başkanımız bu siyaseti uygulamaya başlayalı bir buçuk sene oldu. Allah'a şükür olsun şimdi arkamızdan gelen diğer partiler de var. Onlar da yavaş yavaş bu siyasete uymaya ve ona uygun adım atmaya başladılar. Bu da demokrasinin esas belirleyicisi olan oy veren vatandaşlarımızın, dertlerinin, sıkıntılarının, isteklerini gündeme gelmesi ve bu konuda iktidar üzerinde baskı uygulayan bir muhalefet yapısının da ortaya çıkmasını sağladı. Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı, nasıl farklı? Çünkü kurulduğumuz günden başlayarak sürekli gelişim gösteren ve vatandaşla iç içe olma anlayışını üstüne sürekli koyarak geliştiren bir yapı halindeyiz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-07-04 13:23:25



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