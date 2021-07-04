Aracı gören selfie çekti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti. Çevredekiler aracın yanına geçip selfie yaptı.

İnegöl ilçesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 42 PS 934 plakalı otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi odağı oldu. Sahibinin öğrenilemediği otomobili görenler, şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise, otomobilin yanında selfie çekti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-04 14:13:48



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