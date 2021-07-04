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(Özel) Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı Bulaşıkçılık yaparken mesai arkadaşlarının para toplayıp kıyafet aldıkları ortaya çıktı

İHA

(Özel) Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı Bulaşıkçılık yaparken mesai arkadaşlarının para toplayıp kıyafet aldıkları ortaya çıktı

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan Türkiye’ye getirilmesinin ardından Bursa’daki bodrum katta kaldığı ev görüntülendi. Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ın temellerini attığı ev 4 yıl önce satılırken, eski mesai arkadaşlarının ise kendi aralarında para toplayıp kıyafet aldıkları ortaya çıktı.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bodrum kattaki eski evi yine gündeme geldi. Ailesi ile birlikte kaldığı ve Çiftlik Bank'ın temellerinin atıldığı, 4 yıl önce satıldığı belirtilen daire görüntülendi. 3 yıllık firarın ardından Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Aydın’ın bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşlarının ise kendi aralarında para toplayıp kıyafet yardımı yaptıkları ortaya çıktı. Bütün yazılım ve teknik detaylarının planlandığı evin bulunduğu sokaktaki komşuları, Aydın'ı ‘sessiz, sakin, kimse ile konuşmaz’ diye tarif etti.
Mehmet Aydın'ın o dönem bulaşıkçılık yaptığı iş yerindeki eski mesai arkadaşı Kemal Çetin, “Mehmet bizle birlikte bundan 67 yıl önce çalıştı. Mutfakta bulaşıkçılık yapıyordu. Kıyafet alacak gücü yoktu. Kendine ayakkabı dahi alamıyordu. O dönem personel arkadaşlarımız kendi aramızda para toplayıp ona kıyafet aldık. Daha sonra kalacak yerinin olmadığını öğrendik. Ona ev tutmasında yardımcı olduk. Gün geçtikçe 'ben internet ile alakalı bir oyun kuracağım' demeye başladı. Yazılım yapacağım diyordu. Ancak kendisinin bunu tek başına başaracağına biz inanmıyorduk” dedi.
Mehmet Aydın’ın iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar çekingen olduğunu belirten Çetin, “Çok aktif ve sosyal biri değildi. Sonra böyle bir şey yaptı ve insanları dolandırıp gitti. Şimdi ise teslim oldu. Zamanında biz ona 'oyun kuracağım' dediğinde inanmamıştık. Bizi şaşırtmıştı. Bugün geldiğinde ödeyeceğim diyor. Umarım bizi yine yanıltır. Çünkü birçok insan mağdur olmuş durumda. Biz arkadaşımızdır diye inanıp girmedik. İnşallah dolandırılanlar da bir daha böyle bir şeye kalkışmaz” diye konuştu.

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