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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi

İHA

İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi

Normalleşmeyle birlikte kültür sanat etkinliklerinin başlangıcını yapan İnegöl Belediyesi, Irmak Arıcı konseri ile yaza merhaba dedi.
03 Temmuz15 Ağustos tarihleri arasında Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri ile İnegöl’e coşku ve eğlence dolu bir yaz yaşatacak olan İnegöl Belediyesi, cumartesi akşamı amfi tiyatroda Irmak Arıcı konseri ile İnegöllü vatandaşları bir araya getirerek yaz etkinliklerini başlatmış oldu. Pandemi koşullarına uygun gerçekleşen konserin biletleri, İnegöl Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş ile belirlendi.
Irmak Arıcı konseri ile yaz etkinliklerine coşkulu bir başlangıç yapan İnegöl Belediyesi, 03 Temmuz15 Ağustos tarihleri arasında birçok etkinlik ile ilçe halkını buluşturmaya devam edecek. Konser sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da alana kısa bir ziyarette bulundu. Bu sırada sahneye davet edilen Başkan Taban, ‘’Yeni normalleşme ile bir dizi etkinlikler düzenledik. Kardeşlerimiz çok mutlu olduğu için onlar adına Irmak hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de kültür komisyonumuza yapmak istiyorum. Bu çalışmaları komisyonumuz arka planda değerlendiriyor ve misafirlerimizle vatandaşlarımızı buluşturmak için ön ayak oluyor. Normelleşmeyle beraber bir dizi etkinlikler açıkladık. Lütfen herkes bu programları takip etsin. Pandemi şartlarına uygun hazırlanmış bir kısmı burada bir kısmı da farklı noktalarda gerçekleşecek. Bu etkinliklere de ilçe halkımız gelecek, katkı verecek ve bu programlardan keyif alacak diye düşünüyorum" dedi.
Kaymakam Eren Arslan ise uzun zamandır özlenen sahne performansı ile vatandaşları bir araya getirmenin heyecanını içerisinde olduğunu dile getirirken Başkan Alper Taban ve İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmanın ardından Irmak Arıcı’ya plaket hediye eden Belediye Başkanı Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan konser alanından ayrıldı.

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