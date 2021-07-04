Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

İHA

Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Hanlar Bölgesi ve İpek başta olmak üzere kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’na katılan fotoğraf tutkunlarıyla buluştu.
Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla şehrin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu tüm hızıyla sürüyor. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılan maratona 300’ü aşkın fotoğrafçı kayıt yaptırdı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi başta olmak üzere tarihi bölgeleri gezen fotoğrafçılar, tarihi mirası bölgeleri kareleyerek gelecek nesillere aktarılmasında rol alıyor. Kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayan maraton kapsamında son fotoğraf yüklemesi 4 Temmuz’da yapılacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuz’da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 10 Temmuz’da açıklanacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Fotoğrafçılarla Buluşma Gecesi’nde katılarak fotoğraf tutkunlarıyla bir araya geldi. TFSF Başkanı Sefa Ulukan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’ında yer aldığı buluşmada, Başkan Alinur Aktaş fotoğrafçılarla sohbet etti. Fotoğrafçılar Maratonu’na şehir dışından ve Bursa’dan katılan herkese teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özelliği bulunduğunu, en güzel şehrin ise Bursa olduğunu söyledi. Bursa’yı özel ve güzel kılan birçok özelliği olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bursa’yı tanıtmak, farklı çevrelere açmak, dünyayla buluşturmak gibi derdim ve heyecanım var. Bursa’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgeleri var. Unesco Şehirler Ağı programında da yer alması için çalışmalarımız sürüyor. Sultan külliyeleri, camileri, tarihi mekânları, doğal güzellikleriyle Bursa farklı bir şehir. Yürüttüğümüz proje kapsamında Cemal Nadir Caddesi’nde yer alan Zafer Plaza’dan başlayıp Ulu Cami’ye kadar olan alanda yer alan sonradan yapılmış binalar kaldırılıyor. Tarihî mekânı gün yüzüne çıkaracağız. Aslında bu çalışma, Türkiye’nin tarihi dönüşüm anlamında en iddialı projelerinden bir tanesi. Henüz yüzde 22’sini kamulaştırdık. 50 yıldır yapılan hataları şimdi temizliyoruz. 200 milyon civarı kamulaştırma var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 50’si Bakanlık tarafından, yüzde 50’si kendi imkânlarımızla karşılanan bir sürece girdik. Düzenlediğimiz fikir projesinde ortaya çalışmaların uygulamaları da hayata geçirilecek” dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021’in ‘Yunus Emre’ yılı ilan edildiğini, TBMM tarafından da ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’ yılı ilan edildiği hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, genel konuların yanında Bursa özelinde bu yılı ‘Hanlar Bölgesi ve İpek’ yılı ilan ettiklerini anlattı. Bursa’nın kalbi sayılan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ve geleneksel değerlerimizden biri olan ipeği sağlıklı bir planla tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak, şehrin tarihî güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla ‘Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’nu hayata geçirdik. Şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurlar, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınacak. Bu etkinlik sadece fotoğrafçılar için değil, şehir için de düzenleniyor. Özlenen Bursa’yı gelecek nesillere aktarmak ve kendimize iyilik yapmak adına bu yarışmayı düzenledik. Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD işbirliğinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ediyorum. Ülkemizin en müstesna bölgelerinden biri olan Bursa’nın geleceğe taşınması noktasında fotoğraflarınız katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan, bir fotoğraf etkinliği için Bursa’ya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere desteğinden ötürü teşekkür eden Sefa Ulukan, “Fotoğraf sanatı koşullarına uygun ve sanatçıların emeğine saygı duyulan bir organizasyonu önemsiyorum. Bu işi amatör ruhla ve Bursa sevdasıyla yürüten tüm fotoğrafçıları da tebrik ediyorum. Programa katılan tüm fotoğraf tutkunlarının objektifine ve ışığına sağlık” dedi.
BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Bursa’nın fotoğrafın başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Bursa’nın daha geniş kitlelere tanıtılması için fotoğrafçılara ortam sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a ve kent yöneticilerine teşekkür eden Savaş, fotoğrafçılara verilen desteğin artarak devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından BUFSAD Başkanı Serpil Savaş tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a desteklerinden ötürü çini tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
YEREL HABERLER 20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
Bursalılar pazar gününü denizde geçirdi Kısıtlamalar sonrası pazar gününü Bursalılar denize girerek değerlendirdi
YEREL HABERLER Bursalılar pazar gününü denizde geçirdi Kısıtlamalar ...
Metruk binada çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın yanındaki binaya da ...
Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı
Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi güvenli tatil için bilgilendirdi
İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi
YEREL HABERLER İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi
Başkan Davut Gürkan: "Bursa'yı gelecek nesillere tüm güzellikleriyle taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Davut Gürkan: "Bursa'yı gelecek nesillere tüm ...
Kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri tarlaya uçtu: 2 ...
Zirvedeki dev maratonda renkli final
YEREL HABERLER Zirvedeki dev maratonda renkli final
(Özel) Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta atıldı Bulaşıkçılık yaparken mesai arkadaşlarının para toplayıp kıyafet aldıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Çiftlik Bank'ın temelleri bu bodrum katta ...
Başkan Acar, Başbağlar katliamını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Acar, Başbağlar katliamını unutmadı
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ...
Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: "Şaşkına döndüm"
YEREL HABERLER Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: "Şaşkına döndüm"
Aracı gören selfie çekti
YEREL HABERLER Aracı gören selfie çekti
Pedallar zirve için döndü Uludağ Bisiklet Tırmanışı’nı Samet Bulut Kazandı Zorlu Yarış Sonunda Madalyaları Başkan Dündar Verdi
YEREL HABERLER Pedallar zirve için döndü Uludağ Bisiklet ...
Park halindeki aracı gören fotoğraf çektirdi
YEREL HABERLER Park halindeki aracı gören fotoğraf çektirdi
İYİ Partili Aydın: Bütün partilerle diyalog halindeyiz
YEREL HABERLER İYİ Partili Aydın: Bütün partilerle diyalog ...
Mysia Yolları’nda gençlerin keyifli yürüyüşü
YEREL HABERLER Mysia Yolları’nda gençlerin keyifli yürüyüşü
Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
YEREL HABERLER Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
Barabar Caz Tatili’nde coşturdu
YEREL HABERLER Barabar Caz Tatili’nde coşturdu
Kahvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Kahvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor
Bursa'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da sulama kanalına düşen yaşlı kadın hayatını ...
Nilüfer’de keyifli satranç şenliği
YEREL HABERLER Nilüfer’de keyifli satranç şenliği
Aykut Akgün yeniden Bursaspor’da
YEREL HABERLER Aykut Akgün yeniden Bursaspor’da