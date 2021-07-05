İnegöl Belediyesinden istihdam seferberliğine katkı

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice OSB’de hizmet veren mobilya firmasının 65 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, farklı alanlarda uzman toplam 65 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yenice OSB bölgesinde üretimini sürdüren Weltew Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan mobilya firması, belli alanlarda yeterliliğe sahip personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere, 12 sevkiyat görevlisi, 10 döşeme işçisi, 10 iskelet işçisi, 5 montaj işçisi, 5 ambalaj işçisi, 5 kenar bantlama, 3 kesim bölümü, 3 dikiş operatörü, 3 CNC operatörü, 3 yatak üretim işçisi ve 3 forklift operatörü olmak üzere toplam 65 personel alımı yapılacak. Başvurular 7 Temmuz Çarşamba günü 13.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilecek.”

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