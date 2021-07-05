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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final

İHA

Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final

Mudanya Belediyesi’nin dört gün boyunca lezzet ve eğlenceyi bir araya getirdiği Mudanya Lezzet Şenliği, İllüzyonist Salih Gökay’ın gösterisi, Müzisyen Kemal Yağlı ile Grup Kucaklaşma ve Bahtiyar Özdemir’in konseriyle sona erdi.
Mudanya Lezzet Şenliği, kentin mutfak kültürüne ait vazgeçilmez tatlarını eğlence ile bir araya getirdi. Mütareke Meydanı’nda dört gün boyunca süren etkinlik, İllüzyonist Salih Gökay’ın gösterisi, Müzisyen Kemal Yağlı ve Grup Kucaklaşma konserinin ardından Bahtiyar Özdemir’in konseriyle sona erdi. Şenlikte 100 stant kurulurken, yöresel tatlar, el sanatları ve hediyelik eşyalar Mudanyalıların beğenisine sunuldu. Şenlik kapsamında “En Lezzetli Zeytinyağlı Yemek ve Tatlı” yarışmalarında ilk 3’e giren yarışmacılar ödüllendirildi.
Konser sonrasında konuşma yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, göreve geldiğinde Mudanya’nın var olan tüm değerlerini yaşatma sözü verdiğini hatırlatarak, “Mudanyamızın bereketi ile dört gün boyunca kentimizde bayram yaşadık. Şenlik kapsamında konserlerle coştuk, en güzel şarkıları hemşehrilerimizle hep birlikte söyledik, şarkılarda buluştuk. Birbirinden özel tatları, kentimizin bereketini Bursalılarla buluşturan katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz gün Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştim. Mudanya’da her şey çok güzel olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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