Tarihi köye yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi köye yatırım

İHA

Tarihi köye yatırım

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar köyüne Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından önemli hizmetler yapıldı.
Koyunhisar köyünde kanalizasyon, doğalgaz, sıcak asfalt ve parke taşı çalışmaları yapılarak köy yeni bir görünüme kavuştu. Koyunhisar Muhtarı Ahmet Uzun, “Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere, Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın’a, Buski Genel Müdürü’ne teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Kanalizasyonlarımız ve su şebekemiz değişti, doğalgaz geldi. Yolumuz yenilendi. Asfaltımız oldu” dedi.
Koyunhisar köyünde yaşayan Ali Kuru, “Köyümüz şu anda harika oldu. Bütün alt yapı, sular ve yollarımız yenilendi. Köy sakinlerine eksik ne varsa hepsi soruldu“ dedi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Büyükşehir yasası ile birlikte şehirde ne yapıyorsak köylerde de aynı şeyleri yapıyoruz. Sadece Koyunhisar Mahallesi’ne değil, bütün kırsal mahallelerimize de, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra, hemen hemen hepsine dokunduk ve hepsiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Bugün de Koyunhisar’daki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Burada geçtiğimiz bir ay içerisinde 3 yüz metrekare sıcak asfalt yapıldı. Bu asfalt Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Buradaki katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. İlçe belediyesi olarak bizler de yaklaşık bin altı yüz metrekare kaldırım çalışmamız var. İki bin altı yüz metrekare sıcak asfalt, mahallenin iç kısımlarındaki ara sokaklarda da bin dört yüz metre civarında soğuk asfalt da Büyükşehir Belediye’si tarafından yapıldı. Biz çalışmalarımıza ve yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu
Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı
İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi
YEREL HABERLER İnegöl, Irmak Arıcı konseriyle yaza merhaba dedi
Zirvedeki dev maratonda renkli final
YEREL HABERLER Zirvedeki dev maratonda renkli final
Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ zirvesi
YEREL HABERLER Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ zirvesi
Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük Mehmet'in yüzündeki iz kalıcı olacak
YEREL HABERLER Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını ...
Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor
Kripto para cinayeti kamerada Bursa'da bir marketin önünde otururken başından vurulan turizm acentası sahibinin cinayetindeki sır perdesi aralandı Turizm acentası sahibi şahsın öldürülmesi için ortağının 1 kişiye tabanca verip azmettirdiği ortaya çıktı Olaydan sonra Lübnan'a kaçmaya çalışan ortak uçağa binerken yakalandı Cinayeti işleyen ve olaydan sonra kaçtığı aracı kullanan bir kişide polis tarafından gözaltına alındı Ölüm kararını verip yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan azmettiricinin, ortağının kripto para hesabındaki 20 bin doları kaybettiği, zararı karşılaması istenince cinayete azmettirdiği belirtildi
YEREL HABERLER Kripto para cinayeti kamerada Bursa'da bir marketin ...
Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Güreşçiler plajda hünerlerini sergiledi
Çocuklar sokak hayvanları için seferber olmuştu...Başkan Erdem o çocuklara sürpriz yaptı Bursalı çocuklar limonata satıp sokak hayvanlarına mama alıyorlar Bu örnek davranıştan etkilenen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çocuklardan limonata içti, onlara nakit ve mama desteği sağladı
YEREL HABERLER Çocuklar sokak hayvanları için seferber olmuştu... ...
Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final
YEREL HABERLER Mudanya Lezzet Şenliğine coşkulu final
(Özel) Açık kalan evin camından içeri böyle girdi, hırsızlık yaptı Polis yetkilileri, sıcak havalarda gece pencerelerin açık bırakılmamasını, balkonların altlarına ise otomobil ya da araç çekilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor
YEREL HABERLER (Özel) Açık kalan evin camından içeri böyle girdi, ...
İnegöl Belediyesinden istihdam seferberliğine katkı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinden istihdam seferberliğine katkı
Yargıtay'dan emsal nafaka kararı Sabit geliri olan eşe nafaka yolu kapandı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal nafaka kararı Sabit geliri olan ...
Ziraat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Köpekleri korkutan şahsı uyardı, silahla vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Köpekleri korkutan şahsı uyardı, silahla vurularak ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
Bursa'da 3 ev küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 ev küle döndü
Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ zirvesi
YEREL HABERLER Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ zirvesi
Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu
20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
YEREL HABERLER 20 genç AFAD gönüllüsü olmak için tatbikata katıldı
Bursalılar pazar gününü denizde geçirdi Kısıtlamalar sonrası pazar gününü Bursalılar denize girerek değerlendirdi
YEREL HABERLER Bursalılar pazar gününü denizde geçirdi Kısıtlamalar ...
Metruk binada çıkan yangın yanındaki binaya da sıçradı
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın yanındaki binaya da ...
Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yıldırım'ın çevreci dostları ödüllerini aldı