"En lezzetli anı yakalamak" isteyenler için Monochrome Bursa'da açıldı

Brasserie konseptini yeni bir yaklaşımla hayata geçiren Monochrome, Balat Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda misafirlerini ağırlamaya başladı.

Şehrin yeni lezzet durağı, kahvaltıdan akşam yemeğine, atıştırmalıklardan tatlılara günün her saatine uygun alternatifler sunuyor. Adını, fotoğraf sanatının daha çok siyah beyazıyla bilinen 'tek ton' karelerinden alan Monochrome, misafirlerini geleneksel brasserie lezzetlerinin yanı sıra, özel tatlardan oluşan iddialı menüsüyle karşılıyor. Günün her öğünü için zengin alternatifler sunan menüde, ayaküstü atıştırmayı sevenler için de çok sayıda seçenek yer alıyor.

Klasik brasserie anlayışına kendine has ve çağdaş bir yorum getiren Monochrome, yeni nesil 3. dalga kahveleri ile de menüdeki iddiasını koruyor. Taze kahve çekirdeklerinin kavrularak özenle hazırlandığı kahve çeşitleri, yeni buluşma noktasında kahve tutkunlarını bekliyor. Monochrome’un özel reçetesi ile hazırlanan tiramisu ise kahve yanında lezzetli bir eşlikçi olarak öne çıkıyor.

Mevsimin en taze ürünleriyle hazırlanmış kahvaltı bölümünde Fransız usulü omlet gibi dünya lezzetlerinin yanı sıra yaş sucuklu ekşi maya ekmek tostu, pişi topları ve ekmek çeşitleri eşliğinde 23 kişilik sunulan aheste aheste serpme kahvaltı öne çıkıyor. Yaz aylarında soğuk çorbadan vazgeçemeyenleri düşünen Monochrome’un menüsünde ayran aşı çorbası öne çıkıyor. Ana yemeklerde de iddialı olan Monochrome’un Ege otlarıyla lezzetlendirilen hellim dolgulu ızgara kasap köftesi ve ızgara taze fasulye ile servis edilen bol çekirdekli tavuk şinitzel menüde mutlaka denenmesi gerekenler arasında.

Balat Ergin Concept Yaşam Sokağı’nda yerini alan Monochrome iddialı lezzetleri, fark oluşturan tasarımı, dikkat çeken iç alanı ve yaz aylarının keyfini yaşatan teras bölümü ile misafirlerini ağırlamaya başladı.

