Bursaspor, İsmail Can Çavuşluk’la yeniden anlaştı

Bursaspor, sözleşmesi 31 Mayısta sona eren İsmail Can Çavuşluk'la yeniden anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu bugünkü idmanda yer aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da iç transferler devam ediyor. Transfer tahtasını henüz açamayan yeşilbeyazlı kulüp, sözleşmeleri sona eren oyuncularla bir bir el sıkışıyor. Bursaspor, Cüneyt Köz ve Aykut Akgün’ün ardından 31 Mayısta sona eren bir başka futbolcu İsmail Can Çavuşluk’la anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu, yeşilbeyazlı takımın bugünkü idmanında yer aldı. Bursaspor yönetiminin ekip lideri Emin Adanur, transfer tahtası ile ilgili 20 gün içinde gelişmenin olacağını belirtirken, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada da bu hafta içinde müjdeli haberler vereceğini dile getirdi.
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