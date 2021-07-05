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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dündar, misafir öğrencileri ağırladı

İHA

Dündar, misafir öğrencileri ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören misafir öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Dündar, Bursa gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde oldukları ve Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden birinde eğitim gördükleri için çok şanslı olduklarını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın 135 farklı ülkeden eğitim için Uludağ Üniversitesi’ne gelen misafir öğrenciler için yemek verdi. Sukaypark’ta düzenlenen yemeğe Başkan Dündar ile birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Misafir öğrencilere Bursa ve Osmangazi ilçesi hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmangazi, Bursa’nın merkezi. Tarihî bir ilçe. Yurtiçinden ve yurtdışından çok fazla ziyaretçi geliyor. Sizler de üniversite eğitiminiz için Bursa’yı seçmişsiniz. Bana göre çok doğru bir tercih yapmışsınız. Çok şanslı öğrencilersiniz ki Bursa’ya geldiniz ve burada Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde eğitim görüyorsunuz. Bursa’da her ülkeden insan bulursunuz. Belediyemiz tarafından kente kazandırılan Uluslararası Murad Hüdavendigâr Lisesi’nde 70 ülkeden öğrencimiz var. Uludağ Üniversitesi’nde 135 ülkeden öğrenci var. Dünya burada. Kendi ülkelerinizden de bir vatandaşınız illa ki bulursunuz. Yabancılık kesinlikle çekmezsiniz” dedi.
Bursa’nın Türkiye’nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Burası bir medeniyet merkezi. Tarih, kültür, doğa her şey var. Tüm zenginlikler bu topraklarda. Biz yerel yöneticiler, kendi şehirlerimizi tanıtmak için büyük efor sarf ederiz. Yurtiçi ve yurtdışında birçok toplantıya gideriz. Herkes şehrinden bir değer bulup onunla kentini tanıtmak ister. Bizim tanıtacak çok malzememiz var. Osmanlıyı kuran şehir burası. Osmanlı bu topraklardan üç kıtaya gitmiş ve gittiği yerlere de barışı, adaleti, hoşgörüyü götürmüştür. Eğitim gördüğünüz Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden bir tanesi. Şanlı olduğunuz noktalardan bir tanesi de eğitim noktasında kampüs ile sınırlı kalmamanız. Osmangazi Belediyesi olarak Kayhan Çarşısı’nda bulunan Şadırvanlı Han’ı restore ettik ve faydalanmanız misafir öğrencilerin hizmete sunduk. Üniversitede eğitim, Şadırvanlı Han’da öğretim olacak. Allah yollarınızı açık etsin. Sizleri başarılı kılsın” diye konuştu.
“Sizler bizim gönül kardeşlerimizsiniz”
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, yaptığı konuşmada misafir öğrencilerin eğitim hayatlarında oldukça başarılı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kılavuz, “Bugün burada dünyanın 135 ülkesinden öğrencimiz bulunuyor. Birleşmiş Milletler’e kayıtlı ülke sayısının yarısından fazlası bizim üniversitemizde var. Resmiyette yabancı öğrenciler diye geçse de bizim için sizler misafir öğrencilersiniz ve bu tabiri kullanmayı tercih ediyoruz. Sizleri yabancı olarak kabul etmiyoruz. Bundan 200 yıl önce 23 milyon kilometrekareye ulaşan ümmet coğrafyasının artık siyasal olarak bizden kopmuş ama gönülde birlik ve beraberliği devam eden ülkelerin çocuklarısınız. Bizim gönül kardeşlerimizsiniz. Bunun için misafir öğrenci diyoruz. Sizleri 4,5,6 yıllığına ülkemizde misafir ediyoruz. Yaklaşık 7 bin misafir öğrencimiz var. Her yıl 1500’e yakın misafir öğrenci üniversitemize geliyor. Bu öğrencilerimiz o kadar nitelikli öğrenciler ki geçtiğimiz gün Fen Edebiyat Fakültesi’nden 460 öğrencimizi mezun ettik ve mezunlar arasında okul ikincisi olan öğrencimiz Filistinli. Bu öğrencimiz aynı zamanda fizik bölümü birincisi de oldu. Moleküler biyoloji bölümünü de Kazakistanlı bir kızımız birincilikle bitirdi” diye konuştu.
Türkiye genelindeki üniversitelerde misafir öğrenci sayısında artış olduğuna dikkat çeken Rektör Kılavuz, “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelindeki üniversitelerde 1015 bin misafir öğrenci eğitim görürken, şu ân itibariyle bu rakam 180 bine çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitelerimize koyduğu hedef 500 bin misafir öğrenciye ulaşmaktır. Biz bu işi para için yapmıyoruz. Gönül coğrafyamızdan geldiğiniz için yapıyoruz. Gelen misafir öğrencilerimiz dünyanın mazlum ve mağdur medeniyetlerine mensup insanlar. Mazlum ve mağdur coğrafyaların ümididir, istikbalidir ve geleceğidir Türkiye” ifadelerini kullandı.
ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen misafir öğrencilerimiz, belli bir süre Türkçe eğitim aldıktan sonra üniversitemizin farklı bölümlerinde eğitimlerine devam edecekler. Burada bulunacakları 45 yıl içerisinde Türkiye’yi, Bursa’yı, Osmangazi ilçemizi ve üniversitemizi sevecekler ve ülkelerine döndüklerinde her biri birer kültür elçimiz olacak”

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