Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu” başladı.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatili dönemini verimli geçirmeleri için birçok atölye düzenliyor. Bu atölyelerden biri olan ve çocukların büyük ilgi gösterdiği “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu” başladı. 5 Temmuz2 Eylül tarihleri arasında Balat Atatürk Ormanı’nda ve çeşitli mahallelerde düzenlenecek olan yaz okulunda bu yıl bilim, drama, oryantiring, modern dans, sebzelerle enstrüman atölyeleri gerçekleştirilecek. 712 yaş arası çocuklara yönelik olan yaz okuluna katılım bu yıl, pandemi sebebiyle sınırlı tutuluyor.

Temmuz ayı boyunca Balat Atatürk Ormanı’nda sürecek olan “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”nun ilk gününde bilim, drama ve sebzelerle enstrüman atölyeleri gerçekleştirildi. Kızılcıklı Mahallesi’nden gelen çocuklar bilim atölyesinde, “Çubuk kraker” ve “Domates” deneyleriyle sindirimin yolculuğunu öğrendiler. Keyifli anların yaşandığı drama atölyesinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, sebzelerle enstrüman atölyesinde de sebzelerden çeşitli enstrümanlar yaptılar. Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, ağustos ayı boyunca da Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçe, Ürünlü, Yolçatı, Güngören, Hasanağa, Çalı ve Tahtalı mahallelerinde düzenlenecek. Yaz okulu kapsamında düzenlenecek Gümüştepe (Misi) Mahallesi ziyaretiyle Nilüfer’in tarihi ve doğal güzellikleri ile müzelerini keşfedecek olan çocuklar, Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nı gezerek de, farklı bir tecrübe yaşayacak.

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