Osmangazi şehrin değerlerine sahip çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, şehrin değerlerinin korunması ve yeniden ayağa kaldırılması konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bursa’nın ova mahallelerinden olan Çukurca’da kullanılamaz hale geldiği için yıkılan İzvat Camii, Osmangazi Belediyesi öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa ediliyor.

Çukurca Mahallesi’nde eskiyen ve kapasite olarak ihtiyaca cevap vermeyen İzvat Camii’nin yerine inşa edilecek yeni caminin temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin değerlerine sahip çıkarak yeniden ayağa kaldırdıklarının altını çizdi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in de katıldığı törende konuşan Başkan Dündar, Bursa’da Mehmed Zâhid Kotku’nun da görev yaptığı bu camiyi yeniden inşa etmenin onur verici olduğunu söyledi.

Çukurca’nın gelişerek büyüyen bir mahalle olduğunu ve özellikle ziraî çalışmalarıyla şehre değer kattığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Mahallemizin camisi yılların etkisiyle eskimişti. Mahalle sâkinlerimizin talebi üzerine bizler de kamulaştırmaların ardından yeni bir plân ile imar düzenlemesini yaptık. Belediyemizin öncülüğünde, Çukurca sakinlerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla camimizin inşaatına başladık” dedi.

Yeniden ihya edilen Çukurca İzvat Camii için güzel bir mimarî eser ortaya çıkardıklarının altını çizen Dündar, “Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mimarisi tarzında tasarlandı. Geniş saçaklı, çatısı klâsik alaturka kiremit kaplı, dış cephesi iki sıra tuğla ve taş kaplamadır. Kündekârî giriş kapısı, kemerli pencereleri üzerinde yer alan çini alınlıkları, demir lokma demirden parmaklıkları, çıtakârî ve mukarnaslı tavanı, mermer ve hat işçilikleri, ahşap korkulukları ile cami fonksiyonunu karşılamanın yanında cami ruhunu da yaşatan bir mimarîye sahip. Kendi kültürümüz, kendi mimarîmiz. Çok abartılı olmadan ama dışarıdan baktığımızda bizi cezbeden, içerisine girdiğimizde de manevî atmosferiyle bizi kucaklayacak olan bir camiyi inşa ediyoruz. İnşallah, kısa bir zaman içinde hizmete açarız. Camimizin yapımında katkısı olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Çukurca Mahallesi Muhtarı Sait Çetin de caminin yeniden inşa edilmesinden dolayı mahalle sakinleri adına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte Çukurca İzvat Camii inşaatına ilk harç döküldü.

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