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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 
İnegöl Jandarma dedektifleri, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde bulunan  konutların 2 dairesinde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı istihbaratına ulaştı. F.T.(27) isimli şüphelinin, 2 adresine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1350 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 1 tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır bonzai, 1 hassas terazi, 1 adet 7.65 mm. tabanca, 1 baretta marka tüfek, 1 tüfek, 15 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği, 3 adet 12 calibre tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli F. T. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-05 21:49:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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