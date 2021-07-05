Jandarmadan uyuşturucu partisi yapılan iki adrese baskın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı dedektifleri, Baykoca Mahallesi'nde iki evde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. F.T.'ye (27) ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram bonzai, 1 adet tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet tüfek, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 3 adet 12 kalibre tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli F. T. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.