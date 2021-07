Bursa'da yangında dehşet dakikaları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar Giyim mağazasının kundaklanmasıyla başlayan ve üst katlara sıçrayan yangın gece yarısı Mudanyalıları sokağa döktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir giyim mağazasının kundaklanması sonucu çıktığı öne sürülen yangın üst kattaki apartman katlarına sıçradı. Gece yarısı evde uykuda yangına yakalananlar can havliyle alev kapanından kendilerini dışarı attılar. O anlar evden dışarıya çıkan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki Coştan Apartmanın alt katında bulunan giyim mağazasında çıkan yangında üst katlara kadar çıkan alevler büyük paniğe neden oldu.

Fehime Acar'a ait iş yerindeki yangın görgü tanıklarının ifadesine göre kundaklama sonucu çıktı. Acar'ın eski eşi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında giyim mağazası tamamen yanarken, alevler binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü. Ancak gece yarısı yangına uykuda yakalanan apartman dairesindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panikle dışarı çıkanlar o anları kayda aldılar.

Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken dumandan etkilenenlere 112 acil servis müdahale etti.

Yangın başlamadan bir kişinin camı kırarak içeri girdiğini ve mağazayı ateşe verdikten sonra bir araca binerek uzaklaştığı iddia edilirken, bu kişinin mağaza sahibi Acar'ın eski kocası M.E olduğu üzerinde duruluyor. Acar eski kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini "seni yakacağım" dediğini ifade etti.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çaplı araştırma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

