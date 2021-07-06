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BUSMEK’te YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

İHA

BUSMEK’te YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

BUSMEK, 20212022 eğitimöğretim yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursları için ön kayıtlar başladı.
Liseden mezun olmuş üniversite sınavına hazırlanan gençler, kurslardan ücretsiz faydalanabilecek. Eğitimler, ‘’yüz yüze’’ ve ‘’dijital’’ olmak üzere iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler, Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi’nde uygulanacak. Ayrıca bu dönem kurslar başlamadan önce öğrenciler için 27 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında “Yaz Hazırlık Kampı” düzenleniyor. Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezlerinde hafta içi düzenlenecek 1 aylık kampta hızlandırılmış konu anlatımları ve soru çözümleri olacak.
YKS hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapabilirler. Ön kayıt başvuruları, 05/07/2021, 26/08/2021 tarihleri arasında yapılacak. Ön kayıt başvuruları tamamlandıktan sonra kesin kayıt için öğrencilere SMS gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılacak. Ön kayıt yaptıran öğrencilere, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim için 123 Eylül tarihlerinde Seviye Belirleme Sınavı yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim olarak yerleştirilecek ve dersler 7 Eylül’de başlayacak.

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