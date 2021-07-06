Bursa'da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron getirileceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

A.K'nin kullandığı kamyonu Kestel ilçesi girişinde durduran ekipler, aracın kasasında 9 milyon 400 bin kaçak makaron buldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan makaronların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

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