Saplantılı aşığın yaktığı butik sahibinin gözyaşları, yürekleri dağladı Saplantılı aşık dükkanı yaktığı kadının evini de yakmaya gitti Bursa’da kundaklandığı iddia edilen giyim mağazasının sahibi kadın konuştu

Bursa'da saplantılı bir aşığın dükkanını yaktığı kadın gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Gözü yaşlı kadın, “Bana, ‘Dükkanın yandığı sırada evini de yakmaya geldim’ diye telefonda söyledi. Ben burayı dişimle tırnağımla, pazarlarda kazandığım para ile açmıştım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki Coştan Apartmanının alt katında giyim mağazasında dün gece yangın çıktı.

42 yaşındaki Fehime Acar’a ait olan giyim mağazası iddiaya göre eskiden yanında çalışan ve kendisine ilgi duyan M.E (67) tarafından kundaklandı. Gece yarısı komşularının telefonu ile olay yerine gelen Fehime Acar, küle dönen dükkanının görünce gözyaşlarına boğuldu. Çıkan yangın üst kattaki apartmanlara da sıçradı.

Yangın başlamadan bir kişinin camı kırarak içeri girdiğini ve mağazayı ateşe verdikten sonra bir araca binerek uzaklaştığı iddia edilirken, bu kişinin mağaza sahibi Acar'ın yanında çalıştırdığı M.E olduğu üzerinde duruluyor. Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

“Çevrede imam nikahlı eşim diyormuş, öyle bir şey yok”

Dükkanı yakılan Fehime Acar, “Ben bu adamı yanıma aldım, baba gibi gördüm. Pazarlarda tanıştık, bana geçmişte yardım etti. Sonra içki içmeye başladı. Alt katımda kalıyordu, bir süre sonra kapıyı zorlamaya başladı. Bana göz koymuş. Çevrede herkese "imam nikahlı eşim" diyormuş. Ben öyle olmadığını söylüyordum. Sonra ben onu uzaklaştırdım. Eve gelmeye başladı. Kapıyı zorluyor, küfürler ediyordu. Daha önce kapıyı zorladığı için oğlumla tartışmalar da çıkmıştı, mahkemelik olmuştuk. Ben hakkında şikayetçi olmuştum” dedi.

“Bir litre benzine bakar”

“Dün akşam da aradılar, ‘dükkan yanıyor’ dediler. Ben de geldiğimde dükkan bu haldeydi. Güvenlik kameralarına baktık, yakan kişi o. Beni sürekli tehdit ediyordu. ‘Bana alt katını vermezsen dükkanını yakacağım’ diyordu” diyerek iddialarını sürdüren Fehime Acar, “Bana sürekli ‘Bir litre benzine bakar. Sen kimseye yaramazsın’ diyordu. Burayı yaktıktan sonra eve de gelmiş. Kızım evdeydi, buraya geldiğimde kızım üst kattaydı. Çocuğu görünce evi yakamamış. 1 milyon TL’ye yakın zararım var. Burada kiracıyım. Bina hasar görmüş, üst komşu çok kötü durumda. Evini boşaltıp gitmişler. Ben bunları dişimle tırnağımla kazandım. Çocuklarım küçüktü, pazar yerlerinde büyüttüm onları. Polis memurları şüphelinin yakalandığını söylediler. Ben bu olay olunca kendisini aradım telefonu kapalıydı. Sabah 05.00’te aradım telefonu açtı. Bana, ‘Dükkanın yandığı sıralarda ben evini de yakmaya geldim. Yaktım, senin evini de yakacağım’ dedi. Kendi ağzıyla yaktığını bana söyledi. ‘Kızın evde olmasa evi de yakacaktım’ dedi ve küfürler etti” diye konuştu.

“Senin her tarafını keseceğim”

Acar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bana sürekli ‘Senin her tarafını keseceğim’ diyordu. Ben tutuklanmasını istiyorum, ömür boyu hapiste yatsın. Çıkınca bize zarar vermesinden korkuyoruz. Ben burada içeride kabine bile giremiyordum. Girdi, girecek korkusuyla. Polise gidip uzaklaştırma alana kadar canım çıkıyordu. İş çıkışı gidiyordum, uzaklaştırma almak için. Küfür edince uzaklaştırma vermiyorlar, illa ki darp edilmen gerekiyor”

Fehime Acar’ın annesi Emine Yaran da, “Dükkanı dişimiz tırnağımızla, kredilerle açtık. Benim bin lira kenarda param yok. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyorum. Burayı açtık, mallarla doldurduk. Akşam hepsini yakmış. Ben o sırada Kuranı Kerim okuyordum, komşular aradı, ‘Yetiş abla, dükkanın yanıyor’ dediler. Geldim sanki mahşer günü gibi burası. Bin 830 TL ile geçiniyoruz. Torunum üniversite okuyor, kız lisede eğitim görüyor” ifadelerini kullandı.

