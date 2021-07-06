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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 gündür haber alınamayan Fırat'ı kayıp ilanlarıyla arıyorlar

DHA

12 gündür haber alınamayan Fırat'ı kayıp ilanlarıyla arıyorlar


Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 12 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan, bir gün sonra da aracı ormanlık alanda terk edilmiş olarak bulunan Fırat Kurşunoğlu'nu (29), yakınları kayıp ilanlarıyla arıyor. Kurşunoğlu'nun eşi Gülbahçe Kurşunoğlu, "Çocuklarım sürekli babasını soruyor. Arabasına koşuyorlar. 'Babam mı geldi' diye soruyorlar. Yalvarıyorum, ne olursunuz bizlere yardım edin" dedi.
Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Fırat Kurşunoğlu, 25 Haziran'da 'Çarşıya gidiyorum' diyerek, hafif ticari aracıyla evden ayrıldı. Aynı gün saat 12.00 sıralarında eşi Gülbahçe Kurşunoğlu ile telefonda konuşan Fırat Kurşunoğlu'dan bir daha haber alınamadı. Kurşunoğlu'nun telefonuna ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi. Soruşturma başlatan ekipler, aracın son olarak Gürsu ilçesine doğru gittiğini saptadı. Bu bölgede yoğunlaşan ekipler, 26 Haziran´da Kurşunoğlu'nun aracını kırsal Cambazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kapıları açık, terk edilmiş halde buldu. Bölgeye sevk edilen aramakurtarma ekipleri, Kurşunoğlu´nun bulmak için çalışma başlattı. 3 günlük yapılan aramalarda Kurşunoğlu´nun izine rastlanmadı, çalışmalar sonlandırıldı.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma, aracın geçiş güzergahı üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Gürsu'daki bir akaryakıt istasyonunun kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Kurşunoğlu'nun buradan yakıt aldığını ve yanında bir kişi daha olduğunu belirledi.
12 gündür haber alamayan yakınları, Fırat Kurşunoğlu´nun fotoğrafının da bulunduğu kayıp ilanlarını duvar ve direklere astı. 
'LÜTFEN OĞLUMU BULUN'
Oğlundan 12 gündür haber alamadığını belirten Esengül Kurşunoğlu, sokak sokak gezerek kayıp ilanı dağıttıklarını söyledi. Kurşunoğlu, "En son öğle saatlerinde evden çıktı. 25 Haziran Cuma gününden beri hiçbir haber alamadı. Arabası Gürsu ilçesi Cambazlar Mahallesi'nde terk edilmiş halde ağaçlığın arasında bulundu. Hiçbir şekilde kendinden haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen oğlumu bulun. Bir anne olarak çocuğumu çok arıyorum. Aranmadık yer kalmadı. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Bir telefon bile gelmedi. 12 günden beri bir sinyal alınmadı. O gün arabada yanında oturan arkadaşının kim olduğu hala bulunamadı. Bu kişi her kimse gidip ifade versin" dedi.
'ÇOCUKLARIM SÜREKLİ BABASINI SORUYOR'
Çocuklarının sürekli babasını sorduğunu dile getiren Gülbahçe Kurşunoğlu, "En son benimle telefon görüşmesi yaptı, çarşıya gideceğini söyledi. Alıp başını bir yere gidecek olsa mutlaka haberim olurdu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Telefonu 12 gündür kapalı. Hiçbir yerde sinyal alınamıyor. Arabadan 6 farklı parmak izi çıktığı söyleniyor. O gün yanında sadece bir kişinin olduğu söyleniyor. Gören bilen biri varsa lütfen bize haber versin. Ya ölüsünü ya dirisini istiyoruz. Çocuklarım sürekli babasını soruyor. Her gün ağlıyorlar. Arabasına koşuyorlar. 'Babam mı geldi' diye soruyorlar. İnsanları babasına benzetiyorlar. O günden beri çocuklarım uyku uyumuyorlar. Yalvarıyorum, ne olursunuz. Bizlere yardım edin" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2021-07-06 11:21:33

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