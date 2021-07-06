Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı rögarlar taştı. Taşkın nedeniyle kent merkezindeki bir hastaneyi su bastı. Çalışanlar, suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Yollardaki su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-06 11:35:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.