İstihdam merkezi aracılığıyla 65 personel alımı yapılacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Yenice OSB’de hizmet veren Weltew Mobilya firmasına yapılacak 65 personel alımının 8 Temmuz Perşembe Günü 14.00’da yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu istihdam merkezi istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen istihdam merkezi, farklı alanlarda uzman toplam 65 personel alımı yapılacağına yönelik yeni bir iş duyurusu yapmıştı. Daha önce 7 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı belirtilen alımların tarihi değişti. Personel alımı 8 Temmuz Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak.

Firmada çalışmak üzere 12 sevkıyat görevlisi, 10 döşeme işçisi, 10 iskelet işçisi, 5 montaj işçisi, 5 ambalaj işçisi, 5 kenar bantlama, 3 kesim bölümü, 3 dikiş operatörü, 3 CNC operatörü, 3 yatak üretim işçisi ve 3 forklift operatörü olmak üzere toplam 65 personel alınacak. 8 Temmuz Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacağı açıklananan alımla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.

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