Taciz mağduru kızın ailesinden tepki Baba Birol Düş: “Böyle insanlar ya müebbet hapis ya hadım edilmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taciz mağduru kızın ailesinden tepki Baba Birol Düş: “Böyle insanlar ya müebbet hapis ya hadım edilmeli”

İHA

Taciz mağduru kızın ailesinden tepki Baba Birol Düş: “Böyle insanlar ya müebbet hapis ya hadım edilmeli”

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, mahalleli tarafından feci şekilde dövüldükten sonra polise teslim edilirken, küçük kızın ailesi yaşananlara isyan etti. Kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, böyle insanların ya müebbet hapse mahkum edilmesini ya da hadım edilmesi gerektiğini söyledi.
5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polis sayesinde kurtuldu. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, “Ben çalışıyordum. Hanım telefon etti. Apar topar geldim. Geldiğimde polis, ambulans ve mahalleli buradaydı. Çocuğum aşağı oynamaya indiğinde yanına gelmiş ve onu elinden tutup aşağı doğru inmişler. Diğer çocuklar, bırak onu diye bağırınca, ben onu geri getireceğim demiş. Dar olan sokağa kızımla birlikte girip, öperek taciz etmiş. Komşular bağırmaya başlayınca bırakmış. Komşularımız linç etmeye kalkmış. Polis vatandaşın elinden zor almış. Şu anda akıbeti hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Benim için önemli olan ne kadar ceza aldığı değil. Önemli olan, salınıp başka çocuklara benim çocuğuma yaptığını yapmamasıdır. Ancak yasalarımızın gevşekliğinden bunlar yaşanıyor” dedi.
Bu gibi insanlara bu kadar basit cezalar verilmemesi gerektiğini belirten Birol Düş, “Bu kişilerin ya ömür boyu içeride tutulması, ya da hadım edilmesi gerekiyor. Bunlara bir çare bulunması lazım. Bu kişinin çalıştığı işten de çıkarılmasını istiyorum. Yazık günah değil mi? Bu savcıların, bu hakimlerin çocukları yok mu? Ağır cezalar getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Olaya şahit olan teyze Tülay Yerlikaya, “Çocuklarımız oynuyordu. Aşağı indikten 2 dakika sonra bağrışmalarını duyduk. Yeğenimi elinden tutmuş götürüyordu. Biz koşuşturup yakalamaya çalıştık. Çocuğumuz geri geldiğinde ağzını, yüzünü siliyordu. Biz çocuklarımızı aşağı salamayacak mıyız? Kendisine bir de utanmadan, ‘Ben ne yaptım. Bir şey yapmadım’ diyor. Böyle bir terbiyesizlik yok. Çocuğu veya torunu yaşındaki çocuğa bunu nasıl yapar? Biz sokağa çocuğumuzu salamayacak mıyız? Artık insanlardan korkuyoruz. Çocuğumuzu kimsenin yanına gönderemiyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Bunun sonu yok mu? Bu kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. En ağır ceza verilsin ki, bir daha böyle bir şeyi yapmaya kimse cesaret edemesin. Çocuklarımız rahatça oynasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer Sanat Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Nilüfer Sanat Çalıştayı başladı
Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi Evlerine su girmesin diye koltuk, halı ve buzdolabından barikat yaptılar
YEREL HABERLER Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi ...
İstihdam merkezi aracılığıyla 65 personel alımı yapılacak
YEREL HABERLER İstihdam merkezi aracılığıyla 65 personel alımı ...
Bursaspor yağmur altında çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor yağmur altında çalıştı
5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye ...
5 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahallede linç edildi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahallede ...
İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor
YEREL HABERLER İmar plânlarında proje demokrasisi geleneği sürüyor
Nilüfer 6. Caz Tatili’ne görkemli final
YEREL HABERLER Nilüfer 6. Caz Tatili’ne görkemli final
Yıldızların altında tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Yıldızların altında tiyatro keyfi
Genç sporcu Sırbistan vizesini aldı
YEREL HABERLER Genç sporcu Sırbistan vizesini aldı
Bursaspor’da ilk etap çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da ilk etap çalışmaları tamamlandı
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: "En ağır cezayı alsın" Mahalle sakinleri çocuk tacizcisinin en ağır cezayı almasını istiyor Mahalleli güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz edip kaçan sapığın en ağır cezayı almasını istiyor
YEREL HABERLER Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: "En ...
Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
(Özel) Zehirlenen sakat ve hasta köpeklerinin başında göz yaşı döktü Zehirlenen köpekler acıdan inlerken sahibinin yüreği parçalandı Zehirli mamayı yiyen köpeklerden ikisi öldü, 9’u ölümle pençeleşiyor
YEREL HABERLER (Özel) Zehirlenen sakat ve hasta köpeklerinin başında ...
12 gündür haber alınamayan Fırat'ı kayıp ilanlarıyla arıyorlar
YEREL HABERLER 12 gündür haber alınamayan Fırat'ı kayıp ilanlarıyla ...
Saplantılı aşığın yaktığı butik sahibinin gözyaşları, yürekleri dağladı Saplantılı aşık dükkanı yaktığı kadının evini de yakmaya gitti Bursa’da kundaklandığı iddia edilen giyim mağazasının sahibi kadın konuştu
YEREL HABERLER Saplantılı aşığın yaktığı butik sahibinin gözyaşları, ...
Bursa'da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin adet ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak makaron operasyonu: 9 milyon 400 bin ...
Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı Güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpüp kaçan sapık, mahalle sakinleri tarafından feci şekilde dövüldü Polis tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı Güpegündüz ...
Bursa 10 dakikalık sele teslim oldu...Yollar göle döndü Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi Yoldan taşan sular hastanenin içerisine girmeye başlayınca herkes seferber oldu
YEREL HABERLER Bursa 10 dakikalık sele teslim oldu...Yollar göle ...
BUSMEK’te YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
YEREL HABERLER BUSMEK’te YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
Büyükşehir’den içme suyuna dev yatırım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den içme suyuna dev yatırım
Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
YEREL HABERLER Şeftalide hasat başladı, rekoltede yüzde 50 düşüş var
Bursa'da yangında dehşet dakikaları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar Giyim mağazasının kundaklanmasıyla başlayan ve üst katlara sıçrayan yangın gece yarısı Mudanyalıları sokağa döktü
YEREL HABERLER Bursa'da yangında dehşet dakikaları kamerada... ...