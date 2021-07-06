Taciz mağduru kızın ailesinden tepki Baba Birol Düş: “Böyle insanlar ya müebbet hapis ya hadım edilmeli”

Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, mahalleli tarafından feci şekilde dövüldükten sonra polise teslim edilirken, küçük kızın ailesi yaşananlara isyan etti. Kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, böyle insanların ya müebbet hapse mahkum edilmesini ya da hadım edilmesi gerektiğini söyledi.

5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polis sayesinde kurtuldu. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, “Ben çalışıyordum. Hanım telefon etti. Apar topar geldim. Geldiğimde polis, ambulans ve mahalleli buradaydı. Çocuğum aşağı oynamaya indiğinde yanına gelmiş ve onu elinden tutup aşağı doğru inmişler. Diğer çocuklar, bırak onu diye bağırınca, ben onu geri getireceğim demiş. Dar olan sokağa kızımla birlikte girip, öperek taciz etmiş. Komşular bağırmaya başlayınca bırakmış. Komşularımız linç etmeye kalkmış. Polis vatandaşın elinden zor almış. Şu anda akıbeti hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Benim için önemli olan ne kadar ceza aldığı değil. Önemli olan, salınıp başka çocuklara benim çocuğuma yaptığını yapmamasıdır. Ancak yasalarımızın gevşekliğinden bunlar yaşanıyor” dedi.

Bu gibi insanlara bu kadar basit cezalar verilmemesi gerektiğini belirten Birol Düş, “Bu kişilerin ya ömür boyu içeride tutulması, ya da hadım edilmesi gerekiyor. Bunlara bir çare bulunması lazım. Bu kişinin çalıştığı işten de çıkarılmasını istiyorum. Yazık günah değil mi? Bu savcıların, bu hakimlerin çocukları yok mu? Ağır cezalar getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Olaya şahit olan teyze Tülay Yerlikaya, “Çocuklarımız oynuyordu. Aşağı indikten 2 dakika sonra bağrışmalarını duyduk. Yeğenimi elinden tutmuş götürüyordu. Biz koşuşturup yakalamaya çalıştık. Çocuğumuz geri geldiğinde ağzını, yüzünü siliyordu. Biz çocuklarımızı aşağı salamayacak mıyız? Kendisine bir de utanmadan, ‘Ben ne yaptım. Bir şey yapmadım’ diyor. Böyle bir terbiyesizlik yok. Çocuğu veya torunu yaşındaki çocuğa bunu nasıl yapar? Biz sokağa çocuğumuzu salamayacak mıyız? Artık insanlardan korkuyoruz. Çocuğumuzu kimsenin yanına gönderemiyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Bunun sonu yok mu? Bu kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. En ağır ceza verilsin ki, bir daha böyle bir şeyi yapmaya kimse cesaret edemesin. Çocuklarımız rahatça oynasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

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