5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (4)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-07-06 14:51:59



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