İnegöl Belediyesi kurban bayramına hazır

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin bütün birimleriyle bayrama hazır olduğunu ifade etti.

Kurban bayramına kısa bir süre kalırken, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bütün birimlerimizle bayrama hazırız” mesajı verdi. Taban, “Biliyorsunuz, her bayram kaldırım işgâllerini esnetiyoruz. Bununla ilgili bir dizi düzenleme kararı aldık. Önümüzdeki 10 Temmuz 2021 itibari ile her işletme kendi iştigâl konusu ile sınırlı kalmak üzere kendi işyerinin önünde yaya trafiğini de aksatmayacak şekilde tezgâh açarak ürünlerini teşhir edebilir. Burada hedeflediğimiz hem esnaf arkadaşlarımızın kazancına katkı sunmak hem de aynı zamanda vatandaşlarımız rahat geniş ortamlarda, açık ortamlarda alışverişlerini tamamlayabilmeleri. Bayramın 1. gününe kadar devam edecek ve daha sonra sona ermiş olacak” dedi.

Taban, “Yine çarşı içi trafiğinde düzenlemeler yapıyoruz. Genelde bunu son 3 gün itibariyle yapıyoruz. Yine planlamamızı bu şekilde değerlendirdik ancak yine burada bir opsiyon bırakmak istiyorum. Çünkü çarşının yaya ve araç trafiğini gözlemleyerek eğer ihtiyaç olması durumunda daha erken de kapatma ihtimalimiz olabilir. Bundan etkilenecek sokaklar hangileri; Hacı Veli Ağa Sokak girişinden itibaren Cuma Mahallesi Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak ve İshakpaşa Sokak. Yine semt pazarlarımız da kurulmaya devam edecek. 16 Temmuz Cuma günü Yeniceköy, Cerrah Pazarı ve Cuma Pazarı (Cumpa) zaten kendi gününde devam ediyor. Ancak buna ilave olarak 17 Temmuz Cumartesi günü yine Cumartesi Pazarı açık olacak. Cumpa kıyafet pazarı da Cumartesi günü olmak üzere açık olacak. Burada bir farklılık olarak Oto Pazarını Nikâh Salonunu önünde gerçekleştirmiş olacağız. Burada otomobil satıcılarımızdan bu konuda bir anlayış bekliyoruz. Yine satış devam etsin, ama mevki olarak nikâh salonunun önünü belirlemiş olduk. Çünkü pazarda esnafımız satış yapmaya devam etsin istiyoruz. Yine 18 Temmuz günü ve 19 Temmuz günü pazarlar açık olacak hem kendi gününde açık olanlar devam edecek hem de ilave olarak Perşembe Pazarı dediğimiz bölgede giyim üzerine kurulan pazarımız açılmaya devam edecek” diye konuştu.

Taban, “Bayram süresince nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlarımız son süreçte bizlere bildiriliyor. Hangi fırınların açık olacağı bugün itibari ile belli değil ama vatandaşlarımız bunu 153’ü arayarak bilgisini alabilirler. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederek bilgi edinebilirler. Ulaşım hizmetleri İNULAŞ tarafından devam ettirilecek. Sefer sayılarıyla ilgili gerekli düzenlemeler yerinde ve zamanında yapılıyor olacak. Özellikle kurban bayramı olduğu için kıyma çekme işlemi yapan vatandaşların, özellikle açık alanda gelişigüzel şekilde yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Sadece kasaplarda ve ettavuk satış reyonu bulunan marketlerde kıyma çekimi yapılabilir. Bunun haricinde cadde ve sokaklarda, gelişigüzel yerlerde yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimizi 7/24 esaslı şekilde devam ettireceğiz. Bunlarla ilgili tüm belediyemizin birimleri nöbet ve icapçı ekiplerini hazır tutacaklar. Bizlere gelen bir bildiri, talep ve öneri olduğunda arkadaşlarımız harekete geçecekler. Kurban bayramlarında kurbanlarını kaçıran vatandaşlarımız olabiliyor. Bu tür kazalar yaşanıyor. Bunlarla ilgili de ekiplerimizi kurduk. 153 üzerinden vatandaşlarımız bizlere ulaşıp destek alabilirler” dedi.

Kurban kesim alanları

Taban, “Kurban kesim alanları Pazar yerlerimiz. Alibeyköy Hayvan Pazarımız da buna dâhil oldu. Merpa Kapalı Pazar Yeri, Alanyurt Pazar Yeri, Akhisar Pazar Yeri, pazartesi, cumartesi ve Mesudiye pazarlarımızın da sadece balıkçı noktaları kesim için uygun olacak. Buralarda çevreye kirlilik, koku ve rahatsızlık vermeden, aynı zamanda vatandaşlarımız kendi evlerinin bahçelerinde kurban çukuru kazmak şartıyla çevreyi kirletmeden kesimini yapabilecek. Kamu alanlarında, boş arsalarda ve dere kenarlarında gelişigüzel kesimlerin yapılmasını istemiyoruz. Bunlar hoş görüntüler değil. Peki, biz vatandaşlarımızın kestiği kurbanların atıklarını nasıl alacağız? Geçmiş bayramlarda başlattığımız çalışmayı yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Geliştirerek devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız yaşanacak yoğunluğa çok ciddi sayıda ekiple yetişmeye, ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu; kurbanın atığını sağlam bir çöp poşeti içerisine koyarak ağzını bağlaması ve bulunduğu mevkiin adresini bizlere bildirmesi. 153’ü arayarak, benim kurban atığımı alır mısınız dediğinizde, ekiplerimiz hemen oraya intikal edecek. İstirham ediyorum, çöp poşetlerine güzelce atıklarımızı koyup uygun şekilde bırakalım. Bu hizmetimiz bayramın 1 ve 2. günü devam edecek. 14 ayrı ekibimizde inşallah şehrimizin her noktasında atıkları toplamaya devam edeceğiz. Temizlik hizmetlerimizin bu alanda sağlanabilmesi adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade edebilirim” dedi.

