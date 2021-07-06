Matlı: “Zorluklar karşısında yılmadan üretmeye devam eden firmalarımızı kutluyorum”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaları başarılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 1998 yılından bu yana yayımladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500 Listesinin ilk sırasında, 578,9 milyon lira ile Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş yer aldı. Bursa’dan ise 37 firma, KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020" listesinde yer aldı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, geçen yıl Bursa Ticaret Borsası üyesi 4 firmanın yer aldığı İSO İkinci 500 listesinde, bu yıl 5 firmanın olduğunu belirtti. İSO İkinci 500 sıralamasına giren firmaları tebrik eden Başkan Özer Matlı, “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, bağlı olduğu odanın yanı sıra kotasyonumuzdaki ürün alım satımı sebebiyle borsamıza üyeliği bulunan 5 firmamızdan ikisi, bu yıl ilk kez listeye girme başarısı gösterdi. Bu firmalarımızdan Özdilek Ev Tekstili San. ve Tic. A.Ş. listenin 34. sırasında, Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ise 137. sırada yer alma başarısı göstermiştir. Listede ayrıca üyelerimizden Fistaş Fantezi İplik San. ve Tic. A.Ş. 159., Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. 184., Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. ise 459. sırada yer alarak hem borsamızın hem de Bursa’mızın gurur kaynağı olmuşlardır” diye konuştu.

“Firmalarımız ülke ekonomisine katkı koymayı sürdürüyor”

İSO İkinci 500 listesindeki firmaların, 2020 yılındaki üretimden net satışlarını yüzde 21,7 artırarak 157 milyar TL’den 191,1 milyar TL’ye yükselttiğine dikkat çeken Başkan Matlı, “KOBİ’lerimiz, pandeminin olumsuz etkilerini asgariye indirmek maksadıyla hayata geçirilen ekonomik destek paketlerinin de sağladığı itici güçle, zorluklar karşısında yılmadan çalışmış ve üretime devam etmiş, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmüştür. Bu vesileyle bir kez daha, başta listede yer alan Bursalı firmalarımız olmak üzere başarılarıyla ülkemizin gücüne güç katan tüm firmalarımızın yönetim kurulları, yönetici ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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