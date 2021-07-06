Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı

Çocuğunuza kendini koruyabilmesi için bunları öğretin

Bursa'da 5 yaşındaki küçük kızı kaçırmaya çalışıp taciz ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, M.Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Burnu kırılan ve kanlar içinde kalan M.Ö. polise teslim edildi. Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan etti. Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

Şüphelinin olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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