Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic, Frutti Extra Bursaspor'da

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 32 yaşındaki Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Partizan, Alba Berlin ve son olarak Unicaja Malaga formaları giyen Milosavljevic'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

1.98 boyundaki milli oyuncu şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapıyor. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-06 17:56:09



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