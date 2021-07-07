Bursa'da mazgalları ve çöp kutularını böyle çaldılar

Bursa'da el arabasıyla karton toplayan 2 şüphelinin önce yağmur suyu mazgallarını, ardından dükkanların önündeki çöp kutularını çalması, kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre el arabasıyla karton toplayan kimliği belirsiz 2 şüpheli, yol üzerindeki yağmur suyu mazgallarını gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri ise mazgalı sökerek el arabasına koydu. Bölgeden hızla uzaklaşan 2 şüpheli, daha sonra dükkanların önündeki çöp kutularını, kaldırım üzerine boşaltıp, kutuları da el arabasına koydu. Çöp kutularını da çalan şüpheliler, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

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