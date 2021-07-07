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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın fizik dâhileri

İHA

Bursa’nın fizik dâhileri

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen A Beamline for Schools Liseler Parçacık Fiziği Projesi Geliştirme yarışmasında finale kalıp, ödül almaya hak kazanan Türk takımında yer alan 3 Bursalı öğrenci, Bursa’nın gururu oldu. Bursa’nın fizik dâhilerini ağırlayan Başkan Aktaş, elde ettikleriyle başarıyla Bursa’yı fizik alanında da öne çıkaran liseli gençleri kutladı.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından her yıl düzenlenen, onlarca ülkeden binlerce liseli gencin katıldığı Parçacık Fiziği Projesi Geliştirme Yarışması’na Hatay, Bursa, Antalya, Eskişehir, İstanbul ve Konya’dan 11 lise öğrencisinden Türk takımı da katıldı. IBM'ın ‘Quantum Computing’ derslerinde tanışan öğrenciler Fatih Ağırakar, Beren Ahu, Arda Erbayav, Onur Alp Erdovan, Sena Kandemir, Alperen Kuru, Demir Selçuk Sakmak, Muhammed Esad Özen, Ecenur Öztürk, Halilhan Yonka ve Ahmer Efe Zaladin, yaklaşık bir aylık düşünme ve araştırma sürecinin ardından projelerini geliştirdi. Güneş pillerinde kullanılan ‘perovskite’ isimli materyalleri parçacık deneylerinde kullanılan sintilatör ve kalorimetre denilen dedektörlerinde kullanıp daha verimli de dektörler üretmeyi hedefleyen liseli gençlere Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Emrah Tıraş, ODTÜ'den Cenk Tüysüz ve Çukurova Üniversitesi'nden Ümit Sözbilir fikir danışmanlığı yaptı. Bilgisayar üzerinden üç boyutlu çizimler/simülasyonlar yapıp çok çalışan gençler, birkaç aylık sürecin ardından yaptıkları başvuru ile Türkiye’ye gurur yaşattı. Genç dahi fizikçiler, projelerinin finale almasıyla ödül almaya hak kazandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yarışmaya katılan Türk Fizik Takımı’nda yer alan Bursalı öğrenciler Alperen Kuru, Fatih Ağırakar, Ecenur Öztürk’ü makamında ağırladı. Liseli gençlerin böylesi önemli bir yarışmada hem ülkeye hem de Bursa’ya önemli bir gurur yaşattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ödüllü genç fizikçileri kutladı.

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