Gemlik Belediyesi halk plajında özel hizmet

Gemlik Belediyesi, Bursa’nın gözde tatil yerlerinden biri olan Kumla’da devam ettiği plaj düzenlemeleriyle bölge halkının ve tatilcilerin takdirini kazanmaya devam ederken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Kumla’yı tekrar tatilcilerin uğrak noktası yapacaklarını ifade etti.

Gemlik Belediyesi sahillerde atılım yapmaya devam ediyor. Çalışmalarını Kumla bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, tüm plajlarda temizlik ve periyodik çapalama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların yüzerken karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı 24 cankurtaran personeli ise müdahaleye hazır bekliyor. Kumla plajlarına yüzlerce şezlongu ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sunan Gemlik Belediyesi, yaptığı gölgeliklerde lüks tatil bölgelerindeki konforu vatandaşlarına sunuyor.

Plajlar hem temiz, hem güvenli

Gemlik Belediyesi plajlarda Bursa’da ilk kez uygulanan bir sistemi kullanıma sundu. Plaj Hizmetleri görevlisi olarak 14 personeli sezonluk olarak istihdam edilirken bu personeller günlük mesai saatleri içerisinde şezlongların dağıtılıp toplanması, kumsalın temizliği gibi birçok konuda Kumla’ya gelen vatandaşlara hizmet veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm kumsallarda çapalama çalışmalarını periyodik olarak sürdürürken Kumla ve Kumsaz sahillerinde ise 24 cankurtaran personeli vatandaşların denizde yüzerken yaşayacağı olumsuz durumlara karşı müdahale etmek için hazır bekliyor.

Kumla plajlarında konfor ön planda

Geçtiğimiz yıllarda Kumla’da yaşanan plaj işgallerine dur diyen Gemlik Belediyesi, Kumla kumsallarına koyduğu 1000 adet şezlongu güneşlenmek isteyen tatilcilerin hizmetine ücretsiz olarak sunuyor. Jüt kumaştan yapılan, montaj çalışması devam eden ve toplamda 3200 metrekare alanı kapsayacak gölgelikler de tatilcilerin ücretsiz kullanımına sunuluyor.

“Kumla tekrar tatilcilerin uğrak noktası olacak”

Gemlik Belediyesinin plajlarda yaptığı hizmetin tüm halk tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik yıllardan beri bu bölgenin tatil merkezi olarak anılır. Kumla’da her sezon Bursa, Eskişehir ve Ankara’dan yüz binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Kumla mahallemizdeki kumsallarda istihdam ettiğimiz plaj görevlileri her gün şezlongları sererken, kumsalın temizliğini yapıyor. Denize giren vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olumsuz durumlara müdahale amacıyla plajlarımızda 24 cankurtaran görev yapıyor. Geçen yıllarda çok sayıda şikâyete konu olan şezlonglar bu sene belediyemiz tarafından vatandaşımızın ücretsiz kullanımına sunuldu. Yaptığımız gölgelikler ise Kumla kumsallarına ayrı bir hava kattı” dedi.

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