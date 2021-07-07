Balkonda can pazarı Patlayan kombiye sopa ile müdahale eden ev sahibi canını zor kurtardı

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bulunan kombi patladı. Ev sahibinin alev alev yanan kombiye elindeki sopa ile müdahale etmeye çalışırken ki zor anları kameraya yansıdı. Yangın sebebiyle mahalle halkı sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi, Selimzade Caddesi 11 numaralı apartmanın en üst katındaki dairede bulunan kombi patlayıp alev aldı. O sırada mutfakta olan ev sahibi E.Y. eline aldığı sopa ile alev alan kombiye müdahale edip söndürmeye çalıştı. Kombiyi bir türlü söndüremeyen E.Y. itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine 4 araçla gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler önce 5 katlı apartmanın diğer dairelerinde ikamet eden kişileri tahliye etti. Evleri yanma riski altında olan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı. Yanan daireye merdivenle çıkan itfaiye erleri ev sahibini dışarıya çıkarıp alevleri kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.

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