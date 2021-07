Nilüfer Belediyesi’nden “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği”

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Global AI Hub Türkiye işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” başlattı. Projeyle katılımcıların yapay zeka, robotik, kodlama konularında hem teknik hem teknik olmayan eğitimlere ücretsiz olarak erişmesi sağlanacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara, katılımcılıkla, yenilikçi çözümler üretip, bunları hayata geçirmek amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplumda yenilikçilik ve sosyal inovasyon algısının yükseltilmesine yönelik faaliyetlerine devam eden Nilüfer İnovasyon Merkezi, İsviçre merkezli yapay zekâ platformu olan Global AI Hub işbirliği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteğiyle “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” başlattı. Nilüfer’de yaşayan vatandaşların “Yapay Zekâ Okuryazarlığı” oranının artırılmasının hedeflendiği uygulamayla, katılımcıların “Yapay Zekâ, Robotik, Kodlama” konularında farkındalığı artırılarak hem teknik hem teknik olmayan eğitimlere ücretsiz olarak erişmesi sağlanacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Global AI Hub Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur, Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ile Vispera Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil’in katıldığı ilk buluşmada, projenin detayları açıklandı. Nilüfer Belediyesi ARGE ve İnovasyon Büro Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik uygulamaları kapsamında çocuk ve gençlerin eğitimine yönelik faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Zamanın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için çocuklara yönelik kodlama atölyeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Yapay Zekâ Eğitim Seferberliği” projesini de bu kapsamda uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Projeyle ilk olarak Bursa’da yaşayan vatandaşların ‘Yapay Zekâ, Robotik, Kodlama’ farkındalığını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Bu ciddi eğitim hamlesi ile vatandaşlarımıza dünya kalitesindeki teknik eğitimlere ücretsiz katılma imkânı sağlayacağız. Ayrıca programı başarı ile bitirmiş olan katılımcılar, Global AI Hub sertifikası almaya hak kazanmış olacaklar.

Yürüteceğimiz bu çalışmaların vatandaşlarımızın yapay zekâ okuryazarlığının geliştirilmesinde çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projenin yapay zekâ ve dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlara yönelik çözüm üreten bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağını da dile getirdi.

Vispera Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil de, Türkiye’de ve dünya genelinde uygulanan yapay zekâ uygulamalarından örnekler verdi. İş yaşamında ciddi bir değişim olduğunu belirten Erçil, emek yoğun işlerden, beyin gücü yoğun işlere doğru geçiş olduğunu söyledi. Yapay zekâ tabanlı çalışmaların da bu konuda en önemli gelişmelerden biri olduğunu ifade eden Erçil, yapay zeka sistemlerinin eğitimden sağlığa ve ekonomiye kadar her alanda kullanıldığına dikkat çekti. Dijital asistan, insansız araçlar, gerçek zamanlı çeviri hizmetleri, drone ile fiziksel robotların yapay zeka uygulamalarından birkaçı olduğunu belirten Erçil, Covid19 aşısının kısa sürede bulunmasının da yapay zeka sistemleri sayesinde olduğunu vurguladı.

Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da, destek verdikleri yapay zekâ odaklı girişimleri paylaştı.

Global AI Hub Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur platformun çalışmalarından, yapay zekâ alanındaki uygulamalardan ve fırsatlardan bahsetti.

Projenin, “Yapay Zekâya İlk Adım” eğitimiyle başlayacağını belirten Cinokur, yapay zeka teknolojileri ve robot yazılımları konu alan ve yalın bir şekilde hazırlanmış bu eğitime, her yaştan ve her kesimden insanın katılabileceğini söyledi. Cinokur, “Katılımcılar eğitimi, İsviçre, Google ve Amazon uzmanlarının ağzından dinleyecekler. Dünya üzerindeki en kaliteli hazırlanmış yapay zekâ eğitimi diyebilirim” diye konuştu. Robotik yazılımların önemine de değinen Cinokur, proje kapsamında forumlar, workshoplar ve webinarlar düzenleneceğini belirterek, katılımcıların, önemli isimlerin kariyer yolculuklarını dinleme fırsatı bulacağını da söyledi. Global AI Hub Türkiye Strateji Lideri Esma Cinokur, yapay zeka meraklılarını ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi eğitimlere davet etti.

Program kapsamındaki fırsatlardan haberdar olmak ve düzenlenecek webinar, seminer, etkinlik ve eğitimlere kayıt olmak isteyenlerin, https://bit.ly/niluferyapayzeka adresinde yer alan başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.