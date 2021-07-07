Gölyazı çiçek açacak

Nilüfer’in hem tarihi, hem doğal güzellikleriyle en büyük turizm potansiyeline sahip mahallesi Gölyazı, bu haftasonu ilk kez organize edilen bir şenliğe evsahipliği yapacak.

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı’nın güzelliklerine dikkat çekmek ve Gölyazı’yı daha da güzelleştirmek amacıyla bu yıl ilk kez bir Çiçek Şenliği organize ediyor. 2017 yılında Japon Seyahat Acenteleri Birliği’nin (JATA) yaptığı bir değerlendirmede Avrupa’nın mutlaka görülmesi gereken 30 kasabası arasında yeralan Gölyazı’nın, görsel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha da yükseltmeyi amaçlayan şenlik öncesinde, Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Gölyazı’yı çiçeklerle donattı. Gölyazı’nın girişi, köprüsü ve meydanında 20 bini aşkın sardunya ve petunya türü çiçek ekilerek, Gölyazı’daki tüm kamusal alanlar ve evlerin ön cephesi çiçeklerle süslendi.

9 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Gölyazı girişinde bir kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Gölyazı Çiçek Şenliği kapsamında, 2 gün boyunca çeşitli konser ve atölye çalışmaları yapılacak. Cuma akşamı saat 19.00’da Ünallar İlköğretim Okulu önünden başlayacak şenlik yürüyüşü Gölyazı Meydanı’nda sona erecek. Meydanda yapılacak Nilüfer Halk Dansları Topluluğu gösterisinin ardından Özlem Doğuş Varlı ve Ersen Varlı bir konser verecek.

10 Temmuz Cumartesi günü ise şenlik etkinlikleri saat 14.00’de “Işığın Kenti Apollonia” söyleşisi ve Hadrianus yazıt ziyareti ile devam edecek. Saat 15.00’den itibaren de Ağlayan Çınar altında; Apollonia kent sikkesi basım deneyimi, keçeden çiçek yaka iğnesi, kırk yamadan kuş yapımı saksı süsü, taş boyama, seramik saksı boyama ve sukulent dikim atölyesi gibi atölye çalışmaları yapılacak. Gölyazı Çiçek Şenliği, saat 18.00’de Gölyazı Meydanı’nda yapılacak Denden ve İpek Ildız konseri ile sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.