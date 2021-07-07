GUHEM’in konuğu BTSO meclis üyeleri oldu

Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ne (GUHEM) ziyaretçi akını sürüyor. BTSO meclis üyelerinin GUHEM’de buluştuğu toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin Millî Uzay Programı’nda da yer alan GUHEM’in uzay ve havacılık alanında heyecanı yüksek gençlere önemli bir vizyon katacağını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık eğitim merkezi olarak Bursa’ya kazandırılan GUHEM, BTSO Meclis üyeleri ve ailelerini ağırladı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, GUHEM ile Bursa’nın ve ülke ekonomisinin tarihine işlenecek örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Küresel değer zinciri içinde her senaryoda pozisyonunu güçlendirecek bir Bursa ideali için BTSO Meclisi’nde aldıkları kararları adım adım uygulamaya başladıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Kentimiz bugün sanayisinde söz sahibiyse, bunda 1961 yılında hayata geçen ilk OSB’nin katkısı büyük. Oda olarak bizler de 8 yıldır attığımız her adımla şehrimizin 50 yılını şekillendirecek önemli değişim projelerini kurguladık. Başta ülkemizin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi niteliğindeki TEKNOSAB olmak üzere yeni nesil ArGe ve mükemmeliyet merkezleriyle sektörlerimizin hizmetine sunduğumuz BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika, şehrimizin yeni vizyonunun ürünleridir. Bursa iş dünyası olarak kendi yüksek millî teknolojisini geliştiren bir Türkiye için hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz” dedi.

2013 yılında kurguladıkları en önemli projelerden birinin de GUHEM olduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, “Dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM’i ziyaret eden çocuklarımız, buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrılıyor. Genç kuşağımızın yüreklerinde filizlenen uzay ve havacılık sevgisi, ‘İstikbal göklerdedir’ anlayışıyla inşallah ülkemizin hedeflerine de katkı sağlayacak. Ülkemizin Milli Uzay Programı’nda da yer alan GUHEM, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. GUHEM, özgün mimarisi ve estetiğiyle Bursa’mızın sembol projelerden biri olarak da anılacaktır” diye konuştu.

İbrahim Burkay, BTSO meclis üyelerine yönetim kurulunun çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, küresel rekabetin uzaya taşındığı yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Gelecekte de iddialı bir kent ve güçlü bir ülke olmanın temel şartı artık uzayda da söz sahibi olmaktır" dedi.

GUHEM’in uzay ve havacılık çalışmalarında Bursa’da gerekli altyapının kurulması, vasıflı insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin uzay ve havacılık teknolojilerinin de içinde bulunduğu stratejik alanlara yönlendirilmesini hedeflediğini ifade eden Uğur, “GUHEM’in katkılarıyla Türkiye, uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır” diye konuştu.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu’nun GUHEM ile ilgili sunum gerçekleştirdiği programda, BTSO meclis üyeleri ve aileleri, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan GUHEM’in havacılık ile uzay katındaki düzenekleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.