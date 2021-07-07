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Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor

DHA

Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde gündüzleri sokak sokak dolaşıp hurda toplayarak geçimini sağlayan Hüseyin Pal (60), geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor. 8 yıl önce açlıktan ölmek üzereyken gördüğü sokak köpeğini besleyip hayata tutunmasını sağladığını belirten Hüseyin Pal (60), o tarihten beri her gün besleme yaptığını ifade etti.
İnegöl ilçesinde hurdacılık yapan Hüseyin Pal, 8 yıl önce sokakta gördüğü, açlıktan ölmek üzere olan köpeği besleyip hayata tutunmasını sağladı. Bu tarihten sonra kendisini hayvanlara adayan Pal, gündüz sokak sokak gezip hurda topluyor, geceleri ise hayvanları besliyor. Çevrede 'sokak hayvanlarının babası' olarak tanınan Hüseyin Pal, ölene kadar hayvanları beslemeye devam edeceğini söyledi.
Çevre yolunda şişe toplayıp satarken bir yavru köpeği gördüğünü söyleyen Pal, "Köpek düşüp kalkıyordu. Yorgundu. O köpeği besledim. Bir süre sonra köpek ayağa kalktı ve bana koşarak geldiğini gördüm. Kasapların attıkları et parçalarını toplamaya, topladığım etleri hayvanlara vermeye başladım. Kazancımı hayvanlar için harcamaya başladım. Her akşam besleme yapıyorum. Bunların hepsi benim evladım gibi oldu. Bundan sonra yaptığımız sevaplar bana yeter. Kazandığım az çok yetiyor bana. Mutluyum. 8 yıldan bu yana her akşam besleme yapıyorum. Ömür boyu beslemeye devam edeceğim" dedi.
Geceleri 34 saat besleme yaptığını ifade eden Hüseyin Pal, "Her gün yaklaşık 10 kilo civarında et parçası toplayıp hayvanlara veriyorum, besliyorum. Geceleri yolumu bekleyen çok kedi ve köpekler var. 3-4 saat besleme yapıyorum. Hayvanlara sevgiyle yaklaşmak lazım. İnsanların hayvanlardan korkmasına gerek yok. Onlara güzel davrandığınızda, o sevgiyi size veriyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-07 11:55:36

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