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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atçılık meslek yüksekokulunda mezuniyet sevinci

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmaya hak kazanan 15 öğrenci düzenlenen tören ile belgelerini aldı.

Atçılık meslek yüksekokulunda mezuniyet sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan 15 öğrenci düzenlenen tören ile belgelerini aldı.
Bursa’nın akademik anlamdaki tek atçılık eğitim kurumu olan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, 20202021 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Mezun olmaya hak kazanan toplam 15 öğrenci, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle belgelerine kavuştu. Etkinliğine BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, akademisyenler, sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşan BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, pandemi sürecinin dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğine işaret etti. Zorlu dönemi Üniversite olarak en iyi şekilde atlattıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağatan Taşkın; “Türkiye’de öğrenci sayısı en yüksek üniversitelerden birisiyiz. Gerçekten kalabalık bir üniversiteyiz. Buna rağmen hocalarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimizin katkıları ile bu süreci iyi bir şekilde atlattık” dedi.
Konuşmasında aileler ve akademisyenleri verdikleri emeklerden dolayı tebrik eden Taşkın, “Son sözlerim de mezunlarımız için olsun. Öğrenmenin yaşam boyu olduğunu lütfen unutmayın. Üniversite bitirmiş olmak, öğrenme sürecini geride bıraktığınız anlamına gelmiyor. Yaşam boyu kendinizi geliştirmek için çalışın. Hayâl kurmayı alışkanlık haline getirin ve hayallerinizin peşinden koşun” şeklinde konuştu.
Mennan Pasinli MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül ise 20202021 eğitimöğretim yılı mezuniyet törenini kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Okul olarak Türkiye’deki atçılık sektörünün farklı alanlarında görev alacak gençler yetiştirdiklerinin altını çizen Müdür Doç. Dr. Gülşen Goncagül, “Mezuniyet, okul yaşamının sonunu temsil edebilir. Ancak aynı zamanda bir başlangıçtır. Üniversitemizde geçirdiğiniz eğitim sürecinde pandeminin olumsuz etkilerini yaşamanıza rağmen bizlerden kopmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimizi atçılık sektörünün koşullarına göre ve online eğitimin olanakları içerisinde tüm doğru teknik bilgilerle donattık. Okul olarak her geçen gün çok daha başarılı çalışmalara imza atacağız.
Törende dönem birincisi Nurullah Beyaz da kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Derece yapan öğrencilere hediyeleri ve anı belgeleri takdim edildi. Programın sonunda belgelerini alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

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