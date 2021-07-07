Borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Osmangazi Belediyesi’ne borcu olan mükellefler, ‘7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun’ kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Osmangazi Belediyesi, 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ‘7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sunuyor. Vergi ve kaçak inşaat ile zabıta cezalarının yanı sıra 6183 sayılı amme alacakları kapsamında takipli alacakları kapsayan borçları yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Osmangazi Belediyesi’ne başvuruda bulunabilecek. Yapılacak düzenlemeyle, ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak.

Zabıta ve kaçak inşaat gibi idar, para cezalarının peşin ödenmesi hâlinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkının idarî para cezalarına taksitlendirme imkânı getiriyor olması. 691218 aylık taksit imkânlarından faydalanabilecek olan vatandaşlar, yapılandırmanın ilk takstini ise 30 Eylül 2021 tarihi Perşembe gününde ödeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.