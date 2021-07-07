O aracın sürücüsü ortaya çıktı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde üzerinde yazılar ve minyatür oyuncaklar bulunan aracın sürücüsü ortaya çıktı. Seyir halinde polis ekiplerince durdurulan aracın sürücüsü, şehir şehir gezerek aracın üzerinde yazılı isimlerle şehitlere dikkat çektiklerini söyledi.

İnegöl ilçesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde geçen günlerde bulunan 42 PS 934 plakalı otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi odağı oldu. Otomobili görenler, şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise, otomobilin yanında selfie çekti. Merak edilen aracın sahibi, bugün ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, aracı Metal Sanayi Kavşağı'nda durdururken, sürücü Fetih Ahmet Ortaç, "Aracımızı şehitlerimiz unutulmasın diye bu hale getirdik. Şehir şehir gezeceğiz inşallah" dedi. Polisler, sürücüyü uyararak, bir hafta içinde aracın trafiğe çıkacak şekilde uygun hale getirilmesini istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-07 12:44:57



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